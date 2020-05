S projektom Naprej v informiranje potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja

Ljubljana, 7. maja - Delavska svetovalnica, ki že več let opozarja na izkoriščanje delavcev, želi potencialne žrtve izkoriščanja in prisilnega dela prek projekta Naprej opolnomočiti, da s svojimi pravicami soočijo delodajalca in po potrebi ustrezno pravno ukrepajo. Po besedah Gorana Lukića se je trend izkoriščanja delavcem v času epidemije koronavirusa še intenziviral.