Domovi za starejše postopno in z omejitvami omogočajo obiske

Ljubljana/Rakek/Metlika/Maribor, 7. maja - Domovi za starejše, ki so zaradi epidemije novega koronavirusa že več tednov zaprti za obiske, postopno in na različne načine odpirajo svoja vrata za obiskovalce. Obiskovalci se morajo za obisk najaviti in upoštevati protokole, ki jih določijo domovi. Ponekod bodo obiskovalcem ob prihodu izmerili temperaturo, podpisati bodo morali posebno izjavo.