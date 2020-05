Mladi zdravniki pozivajo k ničelni toleranci do nasilja v zdravstvu

Ljubljana, 7. maja - Mladi zdravniki Slovenije ugotavljajo, da je nasilje nad zdravstvenimi delavci žal postalo del vsakdana. Do njega prihaja tako na delovnih mestih, kaže se na spletu, v obliki medijskih pogromov. Vsako nasilje nad zdravstvenim delavci je nedopustno, poudarjajo mladi zdravniki in pozivajo k ničelni toleranci do nasilja v zdravstvu.