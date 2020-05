V sredo nova okužba le v Rogaški Slatini

Ljubljana, 7. maja - Nov primer okužbe z novim koronavirusom so v sredo do konca dneva med slovenskimi občinami potrdili le v Rogaški Slatini, kjer imajo doslej skupaj 44 potrjenih okužb. Število občin z desetimi ali več potrjenimi okužbami tako ostaja pri 23, po več kot 50 okuženih pa so doslej odkrili le v štirih občinah.