V Sloveniji ena nova okužba s koronavirusom, število umrlih s covidom-19 ostaja 99

Ljubljana, 7. maja - V Sloveniji so v sredo opravili 1055 testov za okužbo z novim koronavirusom in potrdili eno, skupaj doslej 1449. V bolnišnicah se je zdravilo 52 bolnikov s covidom-19, 13 jih je potrebovalo intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili enega bolnika, doslej 247. Skupno število umrlih s covidom-19 je ostalo pri 99, je sporočila vlada.