Zaprtje trgovin v času epidemije zmanjšalo prilive od DDV

Ljubljana, 16. maja - Zaprtje večjega dela trgovin in prepoved opravljanja storitev v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je pričakovano zmanjšalo prilive od davka na dodano vrednost (DDV) v državni proračun. Potem ko so v prvih dveh mesecih še rasli, so bili že marca za petino manjši kot pred letom dni. Zdaj se spet odpirajo vse trgovine.