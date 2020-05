Program Ars razpisuje natečaj za najboljšo kratko zgodbo

Ljubljana, 12. maja - Program Ars Radia Slovenija razpisuje tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo. Že 29. natečaj se je pričel v ponedeljek in bo odprt do 22. junija, komisija bo svojo odločitev objavila 27. julija. Nagrajene in odkupljene kratke zgodbe bodo predvajali v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija.