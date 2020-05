Na mizi ustavnih sodnikov znova protikoronski omejevalni ukrepi

Ljubljana, 7. maja - Ustavno sodišče ima na dnevnem redu današnje seje tudi pobudi za oceno ustavnosti odlokov o začasni splošni prepovedi zbiranja na javnih mestih in gibanja izven občin ter odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Gre za odloka, ki ju je vlada sprejela z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa.