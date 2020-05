Kolegij predsednika DZ bo določil dnevni red izredne seje o poročilu o opremi

Ljubljana, 7. maja - Kolegij predsednika DZ bo danes določil dnevni red izredne seje DZ, ki bo v ponedeljek. Na njej bodo poslanci med drugim obravnavali vladno poročilo o stanju in nabavah opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa. To je kritično do prejšnje vlade Marjana Šarca in pohvalno do sedanje vlade Janeza Janše. Zato so v opoziciji do njega ostri.