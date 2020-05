Poročilo o opremi za epidemijo kritično do Šarčeve in pohvalno do Janševe vlade

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 6. maja - Vlada je objavila pričakovano poročilo o stanju in nabavah opreme, potrebne v epidemiji covida-19. Vladi Marjana Šarca očita prepočasno odzivanje in ji pripisuje krivdo za razširitev virusa v Slovenijo. Za aktualno vlado pa pravi, da ji je v težkih razmerah uspelo zagotoviti dovolj opreme. V LMŠ, SD in Levici menijo, da poročilo ne odraža dogodkov.