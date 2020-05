Uporabniki drog v času epidemije bolj urejeni, narasla strah in tesnoba

Ljubljana, 7. maja - Uporabniki drog so bolj urejeni, uporaba psihoaktivnih snovi pa se v času ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa ni povečala, kaže poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). So pa v centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog opazili porast strahu in tesnobe.