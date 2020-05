Evropske borze večinoma v rdečem; evro in nafta z občutnimi padci

London/Frankfurt/Pariz, 6. maja - Osrednje evropske borze so trgovalni dan večinoma sklenile z negativnim predznakom. Med vlagatelji namreč ob gospodarskih statistikah in obetih, ki spremljajo pandemijo novega koronavirusa, vlada vse večja zaskrbljenost. Evro in nafta močno izgubljata na vrednosti.