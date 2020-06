Senatorka Rojc: Narodni dom mora postati investicija za prihodnost

Ljubljana/Trst, 2. junija - Narodni dom je nastal kot simbol ekonomskega in kulturnega vzpona slovenskega meščanstva v Trstu. Do napada in požiga pred sto leti je prišlo, da bi Slovencem odrekli enakopraven položaj. Po vrnitvi bi moral dom postati investicija za prihodnost, je v izjavi za STA menila italijanska senatorka, tržaška Slovenka Tatjana Rojc.