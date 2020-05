OZS poziva k vnovičnemu zagonu dejavnosti avtošol in storitev na domu

Ljubljana, 6. maja - Po odprtju frizerske, kozmetične, gostinske, fotografske in nekaterih drugih dejavnosti si želijo opravljati storitve na domu tudi slikopleskarji, inštalaterji, mizarji in serviserji, k odprtju pa pozivajo tudi avtošole, so sporočili iz OZS. Na neenako obravnavo opozarjajo tudi trgovci. Zbornica tako predlaga sprostitev ukrepov tudi zanje.