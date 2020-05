Večina koroških občin upravi vrnila večji del za nekatere spornih mask

Črna na Koroškem/Mežica, 6. maja - Upravi RS za zaščito in reševanje je 11 od skupno 12 koroških občin vrnilo večji del mask, narejenih iz štirislojnega materiala in elastik, ki so razburile del javnosti. Skupno so koroške občine vrnile 16.800 mask, uprava pa jim je poslala enako količino trislojnih kirurških mask, so pojasnili na upravi. Maske so vračale tudi druge občine.