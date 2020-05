Izjava za vračilo temeljnega dohodka od 11. maja

Ljubljana, 6. maja - Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka ali želijo uveljavljati druge pomoči, ki se s to izključujejo, bodo lahko to storili od 11. maja naprej. Takrat bo v eDavkih na voljo posebna izjava.