Zavod za blagovne rezerve bi imel 350 ton mleka v prahu, ponudbi le za 70 ton

Murska Sobota/Ljubljana, 6. maja - Zavod za blagovne rezerve je aprila iskal ponudbe za nakup do 350 ton mleka v prahu, predelanega iz slovenskega mleka. Prijavo so oddali v Pomurskih mlekarnah in Mlekarni Celeia, skupno bodo predelali 70 ton mleka. Ta mesec bo zavod predvidoma iskal ponudnike za nakup do 530 ton mleka v prahu.