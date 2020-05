Vpliv krize po ocenah BCG zaskrbljujoč za avtomobilske dobavitelje

Ljubljana, 6. maja - Krivulja gospodarskega krčenja in okrevanja zaradi koronavirusne krize bo po napovedih glavnih avtomobilskih trgov Kitajske, ZDA in Evrope ter ugotovitvah analitikov Boston Consulting Group (BCG) v obliki črke U s šest- do devetmesečno upočasnitvijo avtomobilske industrije. Zaskrbljujoč pa je vpliv krize na dobavitelje, so ocenili.