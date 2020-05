Na Zgornjem Gorenjskem enotno za ukrepe na področju turizma

Jesenice, 6. maja - Župani zgornjegorenjskih občin so na torkovi koordinaciji, ki je tokrat zaradi epidemije novega koronavirusa potekala na daljavo, podprli predloge ukrepov destinacije Julijske Alpe za omilitev posledice epidemije na turizem. Dodali pa so še predloge občin in se zavzeli za skupen nastop.