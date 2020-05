V ljutomerskem domu starejših okuženih še 21 stanovalcev, parki so odprti

Ljutomer, 6. maja - V torek so v ljutomerskem domu starejših občanov odvzeli 52 brisov za testiranje na okužbo z novim koronavirusom, ena oseba je bila pozitivna. Ozdravelo pa je 11 stanovalcev in štirje zaposleni. Tako je v domu ta hip dokazano okuženih 21 stanovalcev, njihovo stanje je stabilno. V Ljutomeru so danes odprli vse parke.