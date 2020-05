Airbnb namerava odpustiti četrtino zaposlenih

San Francisco, 6. maja - Spletna platforma za kratkotrajno oddajo domov Airbnb namerava za premostitev pandemije covida-19 odpustiti okoli 1900 zaposlenih, kar predstavlja približno četrtino njihove delovne sile. "Rezi so potrebni, da preživimo do tedaj, ko bodo ljudje spet začeli potovati," je na blogu zapisal soustanovitelj in izvršni direktor družbe Brian Chesky.