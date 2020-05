V mariborskem zdravstvenem domu samoplačniški testi na predhodno okužbo s koronavirusom

Maribor, 6. maja - V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor so ta teden začeli izvajati samoplačniške presejalne teste za ugotavljanje protiteles IGM in IGG, ki so pokazatelj morebitne predhodne okužbe z novim koronavirusom. Niso pa dokaz trenutne okužbe s tem virusom, je danes za STA pojasnil pomočnik direktorja zdravstvenega doma Aleksander Jus.