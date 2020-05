Američani do konca prvega četrtletja zadolženi za 14.300 milijard dolarjev

Washington, 6. maja - Zadolženost ameriških gospodinjstev se je do konca prvega četrtletja letošnjega leta - to je do konca marca - povečala na 14.300 milijard dolarjev, je v torek sporočila ameriška centralna banka Federal Reserve. To je 1,1 odstotka več kot v zadnjem četrtletju 2019 in 1600 milijard dolarjev več od rekordnih 12.700 milijard v tretjem četrtletju 2008.