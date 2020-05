Disney zaradi koronavirusa z 1,4 milijarde dolarjev manjšim četrtletnim dobičkom

New York, 6. maja - Zabaviščno-medijski velikan Walt Disney Co. je v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim četrtletjem lani ustvaril 1,4 milijarde dolarjev manj dobička, prihodki pa so vseeno narasli za 21 odstotkov na 18 milijard dolarjev. Zaradi padca dobička Disney za zdaj ne bo izplačal dividend, kar mu bo prihranilo 1,6 milijarde dolarjev.