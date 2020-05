Ob umirjanju epidemije priprava smernic za zagon izobraževanja in športa (zbirno)

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 5. maja - Ob umirjanju epidemije novega koronavirusa v Sloveniji je slišati tudi opozorila stroke, da bi ob poslabšanju razmer ukrepe morali ponovno zaostriti. Na šolskem ministrstvu še vedno pripravljajo in usklajujejo navodila za odprtje šol in vrtcev v drugi polovici meseca, bolj jasen pa je že ponovni zagon športnih treningov in tekmovanj.