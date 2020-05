Vlada sprejela poročilo o zaščitni opremi, javno bo objavljeno v sredo

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 5. maja - Vlada je sprejela poročilo o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z epidemijo. Vsebine za zdaj ni razkrila, ga bo pa v sredo objavila na spletu. Vlada se je seznanila tudi z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19.