Od nalezljivih bolezni doslej izkoreninjene le črne koze

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana, 7. maja - Skozi zgodovino so človeštvo pestile različne nalezljive bolezni, ki so zahtevale veliko smrtnih žrtev. Številne so doslej uspeli zatreti oz. omejiti, za edino izkoreninjeno človeško bolezen pa veljajo črne koze, ki so se jih s cepljenjem rešili pred 40 leti. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo obletnico obeležila s priložnostno znamko.