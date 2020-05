Rezultati raziskave o razširjenosti covida-19 danes na vladi, v sredo predstavitev javnosti

Ljubljana, 5. maja - Analiza rezultatov nacionalne raziskave razširjenosti covida-19 in prekuženosti z novim koronavirusom še ni končana. Danes se z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami seznanja vlada, v sredo jih bodo predstavili javnosti, je napovedal vladni govorec Jelko Kacin. Minister Tomaž Gantar je medtem razkril, da se je do zdaj okužil vsak 30. prebivalec.