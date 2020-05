Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB s svojo preiskovalno komisijo o zaščitni opremi

Ljubljana, 5. maja - Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so v DZ vložile svojo zahtevo za odreditev preiskovalne komisije DZ o nabavi zaščitne opreme. Kot so povedali v odzivu na že vloženo koalicijsko zahtevo za preiskovalno komisijo, ne morejo pristati, da koalicija nadzira samo sebe.