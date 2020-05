S strani vlade zagotovila o gospodarnem ravnanju pri nabavi zaščitne opreme

Ljubljana, 5. maja - Člani komisije DZ za nadzor javnih financ danes razpravljajo o porabi javnih sredstev za nakup zaščitne opreme zaradi epidemije novega koronavirusa. Iz opozicijskih vrst je slišati dvome o transparentnosti poslov z zaščitno opremo in o njeni kakovosti, iz vladni vrst pa zagotovila, da so v nemogočih razmerah ravnali gospodarno in v najboljši veri.