London/Frankfurt/Pariz, 5. maja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so se danes zvišali. Vlagatelji so optimistični zaradi rahljanja ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije novega koronavirusa, nekaj slabe volje pa je kljub temu povzročilo vnovično zaostrovanje trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko.