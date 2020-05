Bruselj bo objavil prvo gospodarsko napoved od uvedbe ukrepov za zajezitev koronavirusa

Bruselj, 6. maja - Evropska komisija bo danes objavila spomladansko gospodarsko napoved. To bo prva napoved od uvedbe ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. V njej bo predstavila oceno pričakovanega socialnoekonomskega vpliva pandemije na celotno EU, na območje evra in na posamezne članice, so napovedali v Bruslju.