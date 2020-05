Ministri EU o krepitvi protikoronskih ukrepov za ohranitev delovnih mest

Bruselj, 5. maja - Ministri EU, pristojni za zaposlovanje in socialno politiko, med njimi slovenski Janez Cigler Kralj, so danes razpravljali o nacionalnih ukrepih za ohranitev delovnih mest in dohodka v krizi s koronavirusom. Učinki so po prvih ocenah pozitivni, bo pa treba glede na gibanja na trgih dela in makroekonomske napovedi aktivnosti okrepiti, so ugotovili.