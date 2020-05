Koalicija v preiskavo nabav zaščitne opreme vabi opozicijo

Ljubljana, 5. maja - Koalicijske SDS, SMC, DeSUS in NSi vabijo opozicijo, naj se jim pridruži v zahtevi za parlamentarno preiskavo o nabavah zaščitne opreme. Če bi zahtevo vložila opozicija, bi ji dali svoje podpise, čakali smo, a besedila ni bilo, so danes zatrdili v SMC in NSi.