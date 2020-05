Zdravstveni inšpektorat na prvi dan širšega zagona nekaterih dejavnosti ni zaznal kršitev

Ljubljana, 5. maja - Zdravstveni inšpektorat v ponedeljek, ko so po več tednih zaprtja v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa vrata med drugim znova odprli frizerski saloni in vrtovi gostinskih lokalov ter nekatere trgovine z neživili, niso zabeležili prijav, prav tako niso zaznali kršitev, so navedli za STA.