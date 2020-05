Koalicija zahteva parlamentarno preiskavo o nabavah zaščitne opreme in ukrepih za soočanje z epidemijo

Ljubljana, 5. maja - Koalicijske SDS, SMC, DeSUS in NSi so prehitele opozicijo in danes same vložile zahtevo za parlamentarno preiskavo o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje epidemiji covida-19 za obdobje od 1. februarja do 30. aprila.