Ukrepe za pospešitev prodaje avtomobilov bo v Nemčiji obravnavala posebna delovna skupina

Berlin, 5. maja - Predstavniki nemških avtomobilskih podjetij in vlade so na današnjem sestanku razpravljali o možnih ukrepih za pospešitev prodaje avtomobilov, ki ji je pandemija novega koronavirusa zadala močan udarec. Sklenili so oblikovati posebno delovno skupino, ki bo preučila možne rešitve in jih predvidoma predstavila v začetku junija, so sporočili z vlade.