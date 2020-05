Goopti in Tuš združila moči pri dostavi živil na dom

Ljubljana, 5. maja - Ponudnik prevozov Goopti in Tušev spletni supermarket hitrinakup.com sta združila moči in zdaj omogočata storitev dostave živil v Ljubljani, Celju in Mariboru z okolico. V spletnem supermarketu lahko kupci dobijo vse izdelke, ki jih ponujajo trgovine Tuš, Goopti pa jih dostavi do doma kupcev, so sporočili iz Tuša.