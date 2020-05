Izbor izvajalca podaljšanja prvega pomola v Luki Koper pravnomočen

Koper, 5. maja - Izbor izvajalca za gradnjo operativne obale in zalednih skladiščnih površin za potrebe kontejnerskega terminala tj. prvega pomola je pravnomočen. Izbrano podjetje Kolektor bo skupaj s partnerjema Grafist in Adriaing s pripravljalnimi deli začelo takoj po podpisu pogodbe, sam začetek del pa je predviden poleti, so sporočili iz Luke Koper.