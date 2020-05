Pešpot do Belih skal obnovili s suhozidom

Izola, 6. maja - V Izoli so nedavno obnovili pešpot iz Belvederja do Belih skal - plaže, ki leži pod klifom strunjanskega krajinskega parka. Obnovo so v sklopu mednarodnega projekta za ohranjanje dediščine Sredozemlja skupaj z izolskim zavodom za spodbujanje podjetništva izvedli s pomočjo suhozidne tehnike, s čimer so obenem želeli dvigniti kakovost prostoru.