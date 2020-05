Psihosocialna pomoč za ranljive skupine po telefonu in elektronski pošti na voljo tudi v maju

Ljubljana, 5. maja - Dežurna psihosocialna služba Združenja invalidov - Forum Slovenije za pomoč in oporo ranljivim skupinam bo delovala tudi v mesecu maju, so danes sporočili iz združenja. Pomoč je namenjena tako invalidom kot tudi vsem drugim državljanom. Deluje vsak dan med 8. in 21. uro na telefonski številki 041 381 679.