Cene industrijskih proizvodov v EU marca nižje

Luxembourg, 5. maja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se marca, ko so v članicah EU začenjali veljati ukrepi za boj proti novemu koronavirusu, v območju z evrom na mesečni ravni znižale za 1,5 odstotka, v EU pa za 1,4 odstotka. Medletno so se v državah z evrom znižale za 2,8 odstotka, v uniji pa za 2,5 odstotka, kažejo podatki Eurostata.