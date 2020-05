V zdraviliščih zdravstvene storitve, ponekod tudi velnes in gostinstvo

Ljubljana, 6. maja - Ob sproščanju ukrepov, ki so bili v državi uvedeni zaradi novega koronavirusa, postopoma odpirajo vrata tudi slovenska zdravilišča. V Zrečah, Šmarjeških Toplicah, Strunjanu, Dolenjskih Toplicah in Laškem so že zagnali zdravstvene storitve, ponekod pa so odprli tudi dejavnost velnesa in gostinske terase.