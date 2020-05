Pri odprtju šol naj bo po smernicah mednarodnih organizacij v ospredju korist otrok

Ljubljana, 5. maja - Pri odločitvah oblasti o ponovnem odprtju šol morajo biti v ospredju največja korist otrok in splošni vidiki javnega zdravja, so v smernicah navedle mednarodne organizacije. Pozvale so k celoviti podpori učencem, vključno s prehrano, zdravstveno in psihosocialno podporo ter zagotavljanjem dostopa do vode, sanitarij in prostorov za umivanje rok.