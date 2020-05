V ponedeljek okužbe potrdili v štirih občinah, največ v Ljutomeru

Ljubljana, 5. maja - Nove primere okužbe s koronavirusom so v ponedeljek potrdili v štirih občinah. V Ljutomeru so potrdili štiri primere, po eno okužbo pa v Lendavi in Rogatcu. Največ okuženih je še vedno v Ljubljani, skupaj 250. Več kot 100 okuženih imajo še v Šmarju pri Jelšah in Ljutomeru.