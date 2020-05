Burger za povratek od izrednih ukrepov k liberalnim temeljem

Ljubljana, 5. maja - V času krize s koronavirusom so se države zatekle k bolj avtoritarnim ukrepom, kot sta nadzor in omejevanje. "To je smiselno zdaj, na dolgi rok pa se moramo vrniti k tržnemu sistemu in omogočiti ljudem in podjetjem svobodo odločanja in razpolaganja z lastnino," poudarja Anže Burger s FDV. Zavzema se za vrnitev k liberalnim temeljem in sodelovanju.