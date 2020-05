V ponedeljek šest pozitivnih, ena smrtna žrtev s covidom-19, doslej skupaj 98

Ljubljana, 5. maja - V Sloveniji so v ponedeljek opravili 1338 testiranj in potrdili šest okužb z novim koronavirusom, doslej 1445. V ponedeljek se je v bolnišnicah zdravilo 56 bolnikov, 17 jih je rabilo intenzivno nego. Umrl je en bolnik s covidom-19, doslej skupaj 98, je objavila vlada. Iz bolnišnice so odpustili tri bolnike, doslej 244.