V Italiji omilitve ukrepov zaradi novega koronavirusa spremlja visoka rast cen

Rim, 5. maja - V Italiji omilitve ukrepov, ki so jih sprejeli za zajezitev novega koronavirusa, spremlja visoka rast cen, predvsem na področju prevoza in kmetijskih izdelkov. V Italiji od ponedeljka dalje med severom in jugom države ponovno vozijo hitri vlaki, a z omejenim številom potnikov in strogimi zaščitnimi ukrepi. Cene vozovnic so poletele v nebo.