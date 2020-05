V tednu Rdečega križa zbiranje sredstev tudi preko doplačil znamk in vozovnic

Ljubljana, 5. maja - Letošnji Teden Rdečega križa Slovenije (RKS) se bo začel v petek, ko bo svetovni dan Rdečega križa. Med drugim bodo poštne poslovalnice ter v primeru sprostitve javnega prometa tudi postajališča Slovenskih železnic in avtobusne postaje do 15. maja pošiljkam in vozovnicam dodale doplačilne znamke in vozovnice v vrednosti 0,17 evra za pomoč RKS.