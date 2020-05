Za oprostitev marčnih in aprilskih prispevkov zdaj čas do 9. maja

Ljubljana, 5. maja - Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci lahko izjave za oprostitev marčnih in aprilskih prispevkov vložijo še do 9. maja, so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs). Če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. junija, je rok za predložitev izjave 31. maj.